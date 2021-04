Rodji lança seu primeiro EP “Aiza”

O músico Rodji lança esta sexta-feira, o seu mais novo EP (Extended Play) intitulado “Aiza”.

“Aiza”, também é o single que dá nome ao EP e a sua primeira filha. A musicalidade deste trabalho é inspirada nas sonoridades da ilha de Santo Antão misturadas com as experiências musicais que foi coleccionando pelos palcos do mundo.

Apesar de só agora ter gravado, a ligação de Rodji á música remota aos inícios de 2007 e desde então nunca mais parou.

O músico já percorreu todas as ilhas de Cabo Verde e ainda palcos dos mais variados continentes: Europa, África Continental e Ásia, com a sua música.

Nesta caminhada, a ilha de Santo Antão acompanhou-o sempre regendo a pessoa e o artista que a cada passo se ia tornando mais completo amante incondicional da música tradicional cabo-verdiana em particular, e da “World Music” em geral, foi construindo o seu cenário e amadurecendo o seu pensar musical sob estas influências sonoras.

Após estrada e experiência, o músico sente que é o momento de partilha, com isso decidiu lançar o seu primeiro trabalho discográfico.

Este trabalho que foi gravado entre a ilha de Santo Antão e São Vicente, possui seis temas musicais que contam com a produção de Hernâni Almeida.

Além deste tema, o músico natural de Ribeira Grande é autor dos temas “Sempre Acreditar” e Sintenton Séb”.