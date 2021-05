Excesso de sal também afecta imunidade

O sódio é o responsável pelo controle do volume dos líquidos corporais e pela regulação da pressão arterial, sendo, portanto, fundamental para o funcionamento do corpo. O consumo excessivo desse produto, entretanto, pode ocasionar problemas graves, uma vez que afecta o equilíbrio interno.

De acordo com um estudo publicado na revista Circulation, o excesso do sal além de provocar problemas cardíacos e da pressão arterial, prejudica a imunidade.

Na investigação, a equipa de Sabrina Geisberger, do Instituto de Biologia de Sistemas Médicos de Berlim, analisou o metabolismo das células imunológicas que foram expostas a altas concentrações de sal, explica a Eat This, Not That!.

Geisberger explica que o sal "perturba a cadeia respiratória, fazendo com que as células produzam menos ATP e consumam menos oxigénio".

O ATP, ou trifosfato de adenosina, é definido como "o combustível universal que alimenta todas as células", fornecendo energia para a força muscular e regulação metabólica - o que significa que um alto nível de sódio no corpo causa menos produção de ATP e isso afecta a forma como os glóbulos brancos amadurecem e, por sua vez, a eficácia com que esses glóbulos brancos, que são em grande parte responsáveis pela resposta imunológica do corpo, são capazes de funcionar.