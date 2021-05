Dia Mundial da Língua Portuguesa celebrado com actividades no Centro Cultural Português

O Centro Cultural Português (CCP), na Praia e no Mindelo, realiza um conjunto de actividades culturais para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinala hoje, 5 de Maio.

Do leque de actividades constam recitais de poesia, peças de teatro e espectáculos. Devido à pandemia da COVID-19, as actividades serão transmitidas em directo nas páginas de Facebook do Centro Cultural Português na Praia e no Mindelo.

Ainda no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a UNESCO, em parceria com a CPLP e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., assinala a data com o filme “A língua que nos une no tempo e no espaço”, que evoca a língua portuguesa como veículo de partilha da cultura e conhecimento nos nove países e nas centenas de comunidades que em todo o mundo falam português.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi instituído em 25 de Novembro de 2019, pela Unesco, numa proclamação subscrita por 193 estados-membros da organização.

A iniciativa nasceu de uma proposta apresentada por todos os estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.