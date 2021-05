Conheça a máscara caseira que ajuda a estimular o crescimento do cabelo

A gema de ovo contém as mesmas proteínas que constituem um folículo capilar forte. E, de acordo com um estudo de 2018, os peptídeos encontrados na gema podem ajudar a estimular o crescimento capilar. Como se não bastasse, este ingrediente contém vários nutrientes essenciais que foram associados ao crescimento e à saúde do cabelo, incluindo vitaminas A e D, biotina e ácido fólico.

Pode fazer a sua própria máscara de gema de ovo seguindo estas etapas: Use 3 gemas e 3-4 colheres de sopa de óleo de coco ligeiramente quente.

Misture bem os dois ingredientes.

Assim que estiver bem misturada, aplique no couro cabeludo e nas raízes.

Coloque uma touca de banho na cabeça por cima da mistura.

Deixe actuar durante 10-15 minutos. Lave com água fria.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.