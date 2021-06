E que tal um bolo de manga e laranja?

Para desfrutar à hora do lanche ou simplesmente como snack a qualquer momento do dia, damos-lhe a conhecer uma receita muito especial de bolo de manga e laranja, divulgada no site Petit Chef.

Ingredientes - 2 ovos; - 220 g de farinha; - 100 g de margarina; - 175 g de açúcar; - sumo de 1 laranja; - 400 ml de polpa de manga; - 1 colher de chá de fermento em pó. Preparação . Misture o sumo de laranja, a polpa de manga e o açúcar. . Adicione os ovos e a margarina amolecida e bata bem com a batedeira. Por fim, adicione a farinha peneirada com o fermento e bata novamente. . Coloque a massa numa forma untada e polvilhada com farinha. . Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante cerca de 50 minutos.

