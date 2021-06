Projecto SAB lança novo single

“Sô Bô K'sabê” é título do novo single do projecto SAB, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

Este projecto é da dupla cabo-verdiana natural de Mindelo, São Vicente e residente no Porto, Portugal. Depois de os dois jovens terem passado por vários projectos, os irmãos Danny Mont e Renato Mont prepararam durante a quarentena o projecto SAB. O projecto conta com sonoridades frescas com uma versatilidade destacável, que conta com estilos de fusão entre música cabo-verdiana, Afrobeat, RnB e soul. Os dois jovens prometem ter mais singles preparados para este ano, com músicas de motivação, reflexão, club, amor, emigração, entre outros.

