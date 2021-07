Saiba como se livrar dos insectos em casa

Todos queremos evitar os insectos em casa, mas nem sempre sabemos como fazê-lo. E agora com a chegada do verão, este problema agrava-se durante os meses mais quentes do ano. De acordo com o Ekonomista, é preciso manter o espaço limpo e higienizado com frequência e ter em atenção alguns factores que os atraem. Mas como?

Dos mosquitos às moscas, sem esquecer as formigas, saiba o que fazer para evitar os insectos em casa e livre-se desta praga. Evite as águas estagnadas As águas paradas e acumuladas são favoráveis à proliferação de mosquitos. Assim, o Ekonomista aconselha a que reveja os pratos dos seus vasos, por exemplo. Se já vir insectos a sobrevoar, descarte essa água, pois é sinal de que já está a atrair mosquitos e outros insectos indesejados. Isole os alimentos Tenha sempre os alimentos conservados em recipientes bem fechados, de forma ao seu cheiro não atrair insectos, sustenta o Ekonomista. Durante o verão, se possível, guarde-os no frigorífico e esteja atento à fruta madura, pois também pode ser uma fonte de proliferação de mosquitos ou moscas. Feche bem o lixo Tenha sempre o lixo bem isolado, num saco fechado ou num caixote tapado. Também tenha atenção para não acumular demasiados resíduos em casa e vá deitando nos contentores com regularidade, especialmente se no lixo houver restos de comida. Limpe bem os seus electrodomésticos Não deixe restos de comida nos electrodomésticos, como resquícios de sopa na varinha mágica ou migalhas na torradeira. Tome nota que a comida é sempre um factor de atracção dos insectos, por isso há que evitá-lo ao máximo. Não deixe loiça suja na pia Se não lhe apetecer lavar a loiça, retire pelo menos os restos de alimentos e passe por água ou deixe, até, de molho. Esta é a melhor maneira de não atrair insectos, alerta o Ekonomista. Lave a pia depois de lavar a loiça Se deixar restos de alimentos na pia, vai continuar a atrair insectos. Por isso, após a lavagem da loiça, perca mais uns minutos a deixar a pia também em ordem, evitando, assim, problemas maiores. Mantenha os azulejos bem vedados Esta recomendação aplica-se, sobretudo, para evitar a visita indesejada de formigas que adoram percorrer as fendas dos azulejos, faz notar o Ekonomista. Feche a casa ao anoitecer Areje a casa durante o dia, mas ao cair da noite comece a fechar as persianas e as janelas, de modo a evitar a entrada de insectos. Os mosquitos são atraídos pela luz. Sobretudo durante o verão, evite ao máximo ter muitas luzes acesas. Prefira um sistema sensorial para a iluminação externa Se tem um espaço exterior e acende a iluminação quando o sol se põe, saiba que esse é um factor que atrai os insectos para sua casa. Assim, o Ekonomista sugere que opte por um sistema sensorial que acende a luz com o movimento em detrimento de manter as luzes acesas toda a noite. Para além de não atrair insectos, também vai poupar factura da luz. Pesticidas naturais Se, mesmo assim, o problema persistir, deve aplicar alguns dos pesticidas naturais sugeridos pelo Ekonomista: Vinagre branco para canalizações: Despeje 2 a 4 chávenas de vinagre branco destilado pelo esgoto, incluindo a máquina de lavar loiça, banheira, sanita e pias; Detergente líquido para piscinas: Coloque várias colheres de detergente líquido na piscina. Desligue a bomba e, quando os insectos já se encontrarem à superfície, recolha-os com uma rede. Ligue depois a bomba; Bicarbonato de sódio para pulverizar: Misture uma metade de açúcar em pó para uma metade de bicarbonato de sódio e pulverize na área infestada. Remova depois os insectos, aspirando toda a zona pulverizada. Lave as taças de comida do seu animal de estimação Para não chamar insectos para sua casa, evite deixar as taças de comida do seu animal com restos de alimentos. O ideal é colocar a comida nas horas das refeições e depois lavar de imediato.

