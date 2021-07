Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como filme e música ao vivo. Para quem está na cidade da Praia decorre a exposição de Nelson Neves, no Palácio da Assembleia Nacional e a exposição das obras do acervo do Estado de Cabo Verde, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Sexta-feira - Exibição de filmes e conversa com Elia Ghorbiah, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00. - Live music com Manu Reys e Banda no Aqva, na cidade da Praia, às 20h00. - Concerto com Albertino Évora, acompanhado de instrumentistas magníficos Khaly Angel, Totinho e Bruno Lima, no Quinta da Música, na cidade da Praia, às 20h30. - Live Music com Arlindo Rodrigues, Palinh Vieira e Ulisses Português, no restaurante O Poeta, na cidade da Praia, às 20h00.

Sábado - Música ao vivo com Mário Gamboa e banda no Nice Kriola, na cidade da Praia, às 20h00. - Concerto intimista com Djam Neguin e Elias Gomes, no Centro Cultural Brasil Cabo Verde, às 20h30.

