Comer chocolate de leite ao acordar pode ter efeitos inesperados

Um novo estudo avaliou os efeitos de comer chocolate de leite de manhã ou à noite durante duas semanas.

Já há muito se debatem as vantagens decomer chocolate negro, mas será que o chocolate de leite também pode trazer benefícios para a saúde?

Apesar de ter mais açúcar e ser mais calórico do que o chocolate negro, os efeitos do chocolate de leite podem variar dependendo da altura do dia em que se come, de acordo com um novo estudo publicado em Junho pela Federação das Sociedades Americanas de Biologia Experimental.

Foram estudados os efeitos de comer 100 gramas de chocolate de leite todos os dias durante duas semanas, ou até uma hora depois de acordar ou até uma hora antes de adormecer, e de não comer chocolate nenhum.

A amostra consistiu num grupo de 19 mulheres na pós-menopausa e teve em conta outros factores, como o peso, o apetite, os níveis de cortisol, a actividade física ou o metabolismo de glicose.

Uma das maiores surpresas foi que nenhum dos grupos engordou, apesar da ingestão de 550 quilo calorias extra por dia. “O grupo da manhã mostrou maior oxidação da gordura, ao contrário do grupo da noite, que sofreu maior oxidação de hidratos de carbono. Os mecanismos parecem ser diferentes, mas nenhum dos grupos aumentou o peso”, refere Frank Scheer, investigador e professor de Medicina em Harvard, citado pelo site zap.aeiou.pt.

O grupo da manhã registou níveis de glucose em jejum mais baixos e também uma redução na circunferência da cintura, que, explica Scheer, é “geralmente associada à gordura visceral, que está relacionada com efeitos metabólicos negativos”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1023 de 7 de Julho de 2021.