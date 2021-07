As bananas tendem a amadurecer rapidamente. E embora ter bananas maduras possa ser o mais indicado para determinadas receitas, não são ideais para um snack do meio da manhã ou da tarde.

Assim, se comprou bananas no início da semana e gostaria que durassem até o fim de semana seguinte, há um truque simples para mantê-las frescas durante mais tempo.

O gás etileno libertado pelas bananas, e que faz com que estas amadureçam mais depressa, é libertado pelo caule. O truque para manter as bananas frescas é realmente embrulhar os caules das bananas para impedir a libertação desse gás etileno. Pode fazê-lo facilmente com película aderente, por exemplo.

Experimente!