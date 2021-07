Cinco dicas para não "morrer" de calor ao usar máscara

O calor e o verão estão aí, porém a pandemia da COVID-19 não dá tréguas e continua a ser preciso usar máscara no interior de espaços públicos e inclusive quando está ao ar livre.

Eis, as sugestões divulgadas no jornal britânico The Sun, para manter-se fresco mesmo com máscara.

Escolha uma cor clara

As cores escuras absorvem o calor do sol com maior intensidade. Usar uma máscara branca ou com uma tonalidade igualmente clara vai fazer com que sinta menos calor no rosto, já que essas cores reflectem o calor mais eficazmente.

Atenção ao material

Actualmente existe uma vasta abundância de máscaras à venda. Enquanto as máscaras médicas azuis claras oferecem a maior protecção, não são as mais frescas quando em contacto com a pele e não são necessárias se não estiver a trabalhar na linha da frente no combate contra a pandemia.

Máscaras confeccionadas à base de algodão ou de bambu são definitivamente opções mais confortáveis para enfrentar os dias quentes de verão.

Tenha sempre consigo uma máscara extra

No calor há uma maior probabilidade de suar e obviamente utilizar uma máscara húmida no rosto não é de todo confortável. Tenha sempre uma máscara extra consigo e se possível à base de algodão, visto que absorve mais humidade.

De qualquer forma, as máscaras não devem ser utilizadas mais durante mais de cinco horas seguidas.

Mantenha-se hidratado

É normal que ao usar máscara acabe por indirectamente não beber água suficiente. Manter-se hidratado ajuda o corpo a controlar a temperatura.

Evite usar maquilhagem

Nos dias mais quentes é melhor evitar utilizar maquilhagem. Mesmo sem máscara, a maquilhagem pode contribuir para o congestionamento dos poros ao misturar-se com o suor, deixando o rosto mais quente, oleoso e transpirado.

Como tal, quando usa máscara é melhor aplicar apenas um creme hidratante com protecção solar.