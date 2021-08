Saiba como usar correctamente a lixívia em casa e na roupa

A lixívia é um dos produtos mais utilizados na limpeza doméstica e na limpeza da roupa. Ainda assim, muitas pessoas ainda não a sabem utilizar correctamente. Conheça alguns cuidados especiais a ter.

Na Roupa

Para usar correctamente este produto na roupa, saiba que precisará de diluir 1 copo (150ml) de lixívia própria de lavagem de roupa em cerca de 10 litros de água, caso esteja a lavar as suas peças à mão.

Segundo o Ekonomista, não é necessário adicionar detergente e basta que coloque as peças de molho durante cerca de meia hora. Passado esse tempo, lave-as normalmente.

Mas se for lavar a sua roupa na máquina, a história altera-se um pouco. Aqui a plataforma revela que basta colocar 1 copo de lixívia no compartimento do amaciador. Depois, resta fazer um ciclo de lavagem normal.

Em casa

Já no que concerne às tarefas de limpeza doméstica, há algumas diferenças sobre o modo de utilização da lixívia, dependendo da tarefa que irá fazer, começa por explicar o Ekonomista.

Higienizar superfícies

No que toca à higienização de superfícies, deverá sempre misturar cerca de 1 copo (150ml) de produto com cerca de 5 litros de água, faz notar a plataforma. Mas se se tratar de sujidade muito intensa, poderá despejar 2 copos (300ml) de lixívia na mesma quantidade de água.

Não se esqueça de misturar muito bem a solução antes de utilizar e não enxagúe no final. Faz ainda notar o Ekonomista que só deverá utilizar esta mistura para higienizar e remover os alergénios dos sanitários da casa de banho ou do pavimento do terraço, por exemplo.

Higienizar (também) a água de plantas e flores de vasos

Para o conseguir deverá colocar uma colher de café de lixívia na água de regar as plantas. O que acontece é que o hipoclorito de sódio do produto vai controlar o crescimento dos organismos que provocam o apodrecimento da água, informa o Ekonomista.

Eliminar o mofo

Para desfazer-se do mofo, dilua aproximadamente um copo de lixívia (150ml) em cerca de 4 litros de água e aplique directamente o produto, esfregando com um pano ou esponja suave.

Mais ainda

Para o Ekonomista é também importante conhecer os cuidados gerais, bem como os principais erros: