É melhor manter as janelas abertas ou fechadas quando está calor?

Abrir as janelas quando está calor pode parecer algo natural. Mas, sabia que pode realmente estar a deixar entrar o ar quente em sua casa, tornando-a ainda mais abafada?

Segundo um artigo publicado no jornal britânico Mirror, se a temperatura no exterior for mais elevada, deve manter as suas janelas e cortinas fechadas. Tal, vai ajudar a atenuar o calor e contribuir para manter a casa fresca.

Contudo, se estiver mais frio lá fora ou estiver uma brisa agradável, então deverá abrir as janelas.

O artigo sugere que pode ainda deixá-las abertas durante a noite, quando há uma maior probabilidade de estar uma temperatura mais fria no exterior do que no interior, mas recomenda-se que volte novamente a fechá-las assim que comece a aquecer.

Para facilitar, pode simplesmente ter as janelas abertas de manhã e à noite e fechá-las durante as horas mais quentes do dia.