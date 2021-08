Como prevenir o aparecimento de formigas e moscas em casa

Ninguém gosta de ver a sua casa invadida por insectos, sobretudo nas áreas de armazenamento e confecção dos alimentos. Mas não pense que isso acontece porque tem um problema em casa. De acordo com o Ekonomista, estes insectos são atraídos pelos aromas e as propriedades açucaradas dos alimentos. Algo que acaba por ser comum em todas as habitações. E agora com a chegada dos dias mais quentes do ano, pior.

Segundo a plataforma, o clima quente e húmido faz com que estes insectos procurem novos locais de repouso e as cozinhas são um alojamento bastante apelativo. Mas como prevenir o seu aparecimento? Para o Ekonomista, perceber o modo de funcionamento dos insectos que mais frequentemente invadem a casa ajuda a compreender o que devemos fazer para evitar a sua presença. Ora veja. Mosca Alimentos como a carne, fruta, legume, verdura e outros frescos devem ficar no frigorífico ou congelador, guardados em recipientes. Assim, as moscas não pousam nos alimentos nem os assumem como seus. Mosquito Não tenha nenhum reservatório de água parada em casa, alerta o Ekonomista. Mais ainda, faça a higienização dos pratos das plantas, limpe as calhas dos esgotos e tubos de água e, para evitar que entrem dentro de casa, pode recorrer a redes mosquiteiras e à aplicação de protector na pele. Formiga Com as formigas deverá ter extremo cuidado com os alimentos abertos, deixados sem vigilância. Até mesmo as migalhas são suficientes para se tornarem num verdadeiro banquete para formigas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.