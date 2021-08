Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos várias sugestões para si, a começar pela 37º edição do festival Baía das Gatas, que arranca este sexta, 13, e vai até domingo. Devido à pandemia da COVID-19, o festival será online. No concelho dos Mosteiros decorrem as festas do município, com várias actividades como corrida de botes, atletismo, natação, ciclismo, pesca à linha e jogos de mesa. O concelho de Ribeira Brava, São Nicolau recebe, de hoje até domingo a primeira edição do Camping dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sexta-feira - Baile Funk no Hotel Odjo d`água, ilha do Sal, às 17h00. - Concerto da Banda Municipal nas imediações da rotunda de Alto Santa Cruz, em Espargos, ilha do Sal, às 17h00. - Espectáculo de homenagem à escritora Dina Salústio, no Auditório Nacional, às 21h00. - Concert Live com A.T.A Djudja, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00. Sábado - Mindelo Pride com concentração na Praça Dom Luís, São Vicente, às 14h00. - 1ª Edição do Praia Champions Dance no Auditório Nacional, às 18h00. - Show de humor com CVTEP no liceu Horace Silver, na ilha do Maio, às 18h00. - Praia Vibe com actuação de Bobliving, Acondize, Straga, Danny Boy, Ileno Rod, IMA e Bodon, no XPTO, Hangar 7, na cidade da Praia, a partir das 19h00. - Show Live Band com Beto Dias e David Brazão, no Falucho Paradise Beach, Santa - Cruz, a partir das 20h00. - Música ao vivo com Voginha e Esquerdinha no Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com o Djoy, Caluca, Decio e Dock, no Horace Silver Lounge Bar, ilha do Maio, às 21h00.

Domingo - Jogos de Verão na Praia de Chaves, na Boa Vista, a partir das 10h00.

