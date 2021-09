Quer melhorar a digestão? Este chá "simples" ajuda

Já se sabe que há vários chás que ajudam a melhorar a digestão e problemas como náuseas, inchaço, etc. Mas sabia que um "simples" chá de limão também tem esse efeito?

Conforme um artigo publicado no site Incomum Magazine, a substância conhecida por d-limoneno presente no limão estimula as propriedades anti-inflamatórias que promovem o alívio dos problemas de estômago. Além disso, este fruto é altamente diurético, contribuindo assim para eliminar rápida e eficazmente o inchaço.

Para além dos chás

Além dos chás, nomeadamente o de limão, há várias maneiras de acabar com os problemas digestivos. Entre elas, há quatro hábitos naturais que deve ter em conta e que são destacados pela Healthline:

- Aumente a ingestão de fibras: uma dieta rica em fibras promove movimentos intestinais regulares e pode proteger contra muitos distúrbios digestivos.

- Adicione gorduras saudáveis à sua dieta: a ingestão adequada de gorduras melhora a absorção de alguns nutrientes solúveis em gordura. Além disso, os ómega-3 reduzem a inflamação, o que pode prevenir doenças inflamatórias intestinais.

- Hidrate-se: a ingestão insuficiente de líquidos é uma causa comum de obstipação. Aumente a ingestão de água.

- Mexa-se: os exercício pode melhorar a digestão e reduzir os sintomas da obstipação. Também pode ajudar a reduzir a inflamação, o que pode ser benéfico na prevenção de doenças inflamatórias do intestino.