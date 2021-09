Eis sete usos alternativos do pó de talco que poderá não conhecer

Segundo informa o Ekonomista, o pó de talco é uma forma refinada em pó de um mineral que existe na terra, um ingrediente que não causa uma reacção química ao ser ingerido ou usado na pele.

Note que o talco surge de depósitos rochosos e assim que é retirado da terra, é parcialmente moído, separado e recebe um grau de classificação. Sendo que só aquele que estiver à altura dos padrões de segurança e higiene é então moído até ficar em pó, testado e enviado para fábricas do famoso pó de talco.

Apesar da utilização mais comum e conhecida ser nas assaduras do bebé, a verdade é que o pó de talco é bem mais versátil e pode ajudá-lo num em algumas tarefas e obstáculos. Ora veja.

Arrefecer a roupa de cama

Esta é uma dica para quem sofre muito com o calor no verão, exemplifica o Ekonomista. Se é o seu caso, basta que espalhe um pouco deste produto nos lençóis antes de se deitar. Isto irá arrefecer a temperatura dos têxteis e ajudar a regular a temperatura corporal.

Remover manchas de gordura

Quando acha que já tentou de tudo numa peça de roupa e não acha que tem salvação, experimente colocar um pouco de pó de talco diretamente na nódoa.

Esfregue um pouco e se necessário repita a operação até que a gordura tenha sido absorvida. Depois é só lavar normalmente.

Afastar formigas

Se tem formigas em casa, experimente fazer uma pequena barreira de pó de talco entre a porta e a entrada, sugere o Ekonomista. Isto porque as formigas irão ficar incomodadas com o cheiro e não vão querer passar para o lado de dentro.

Renovar o brilho do couro

Agora também já pode dar uma segunda vida às peças e sofás de couro. Basta que aplique sobre a peça um pouco de talco e dê lustro com um pano macio. Vai ver que o resultado será "brilhante como sempre", salienta a plataforma.

Remover manchas de sangue

Já para retirar manchas de sangue, o pó de talco é também a solução. Basta preparar uma pasta com pó de talco e água. Aplicá-la com um pano sobre a mancha, mas sem esfregar. Aguarde 30 minutos, passe o aspirador e já está.

Livrar-se de pragas nas plantas

Tal como as formigas, este produto também resulta no combate às pragas das plantas. Polvilhe um pouquinho de pó de talco nas folhas da planta, mas sem exagerar. Isto vai criar um revestimento à prova de pragas, nas palavras do Ekonomista.