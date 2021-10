Receita de pudim de laranja, uma sobremesa simplesmente divinal

Saboroso e fácil de preparar - é assim esta receita de pudim de laranja divulgada no site receitas Nestlé:

Ingredientes Calda

1 xícara (chá) de açúcar

meia xícara (chá) de água quente

Ingredientes Pudim

1 Leite condensado

1 medida (da lata) de suco de laranja

4 ovos

1 colher (chá) de raspas da casca de laranja

Preparação

Numa panela de fundo largo derreta o açúcar até ficar dourado. Junte a água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Num liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim e despeje na forma reservada. Leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos.

Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva a seguir.