Sete sinais de alarme de Reumatismo que não deve ignorar

No Dia Mundial das Doenças Reumáticas, conheça alguns sintomas que podem denunciar estas patologias.

Osteoartrose, lombalgia, osteoporose, lúpus, gota, fibromialgia, artrite reumatóide. Sabia que existem mais de 150 tipos diferentes de doenças reumáticas e que estas podem ser agudas, crónicas ou recorrentes, afetando pessoas de todas as idades?

Há, no entanto, alguns sintomas comuns a estas várias patologias degenerativas que podem evoluir silenciosamente durante anos.

Dor, que tende a variar na sua intensidade, no ritmo e na localização em função do tipo de doença reumática.

Calor.

Inchaço das articulações.

Sensação de fraqueza ou rigidez ao executar actividades mínimas, como escrever.

Fadiga acentuada, falta de energia, ou sensação de mal-estar.

A presença de dores, rigidez ou inchaço numa articulação, durante um período superior a 15 dias, implica a visita ao médico para um diagnóstico mais preciso, de acordo com as recomendações da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Lembre-se que, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a probabilidade de controlar eficazmente qualquer uma das doenças reumáticas.