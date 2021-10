Receita de arroz doce que faz crescer água na boca

Procura uma sobremesa? Vai adorar este arroz doce fácil de fazer, uma delícia e ideal para adocicar o paladar a qualquer hora do dia.

Ingredientes:

400 g de açúcar

250 g de arroz

60 g de manteiga

5 ovos

1,2 L de leite

500 ml de água

1 pau de canela

1 casquinha de limão

1 pitada de sal

Canela em pó q.b.

Preparação:

Coloque num tacho a água, a manteiga, a pitada de sal, o pau de canela e a casquinha de limão. Leve ao lume e deixe ferver. Junte depois o arroz e deixe cozinhar, mexendo de vez em quando.

Entretanto, ferva o leite num tacho à parte. Adicione ao arroz, depois deste ter absorvido quase toda a água, aos poucos e mexendo sempre, de modo a ficar bem cremoso.

Quando o leite estiver todo absorvido, acrescente 300 g do açúcar e deixe cozinhar mais um pouco, até ficar novamente cremoso.

Bata as gemas numa tigela e junte-lhes um pouco do arroz, mexendo sempre até estas amornarem. Retire o arroz do lume e adicione as gemas, mexendo sempre. Transfira para uma travessa de forno, deixe arrefecer e decore com canela em pó.

Bata as claras em castelo firme, adicionando o restante açúcar. Disponha-as num saco de pasteleiro e com elas cubra parte da superfície do arroz-doce.

Leve ao forno, pré-aquecido a 220ºC ou na função grill, até o merengue ficar dourado.

Retire do forno, deixe arrefecer e sirva.