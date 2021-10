Use uma colher gelada para diminuir as olheiras

As olheiras que se formam por baixo dos olhos surgem devido a múltiplos factores, destacando-se o cansaço, stress e insónias, conforme explica um artigo publicado no site Área de Mulher.

Porém, não desespere, porque uma simples colher gelada ajuda a atenuar o problema. Tal ocorre, porque a temperatura baixa melhora a circulação sanguínea da região, diminuindo assim o inchaço.

Tudo o que tem de fazer é deixar o talher no congelador durante a noite. No dia seguinte, coloque-o sobre as olheiras.

De modo a não queimar ou ferir a pele, após retirar a colher do congelador, deixe-a à temperatura ambiente por pelo menos 20 minutos e só coloque na pele se sentir que está completamente suportável.