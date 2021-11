Primeira vacina contra o cancro da mama já está a ser testada em humanos

Um grupo de cientistas do Lerner Research Institute da Clínica Cleveland, nos Estados Unidos, desenvolveu uma potencial vacina contra o cancro da mama. O primeiro ensaio clínico com pessoas já está a decorrer, avança um artigo divulgado no ClinicalTrials.gov.

A vacina visa prevenir o desenvolvimento do cancro da mama triplo negativo, uma vez que, actualmente, a única opção para as pessoas em risco de desenvolver a doença é a mastectomia, isto é, a remoção cirúrgica da mama. Nesta fase, irão participar 24 voluntários com elevado risco de desenvolver cancro da mama triplo negativo. Serão administradas doses de a-lactalbumina e zymosan. Os participantes deverão ter recebido tratamento para as fases iniciais desta forma de cancro nos três anos anteriores e, em todos os casos, ter sido declarados totalmente curados, mas com elevado risco de metástase. De acordo com a ClinicalTrials, a vacina contra o cancro da mama é um tratamento experimental, uma vez que ainda não foi aprovada pela autoridade do medicamento norte-americana Food and Drug Administration, mas os cientistas mostram-se confiantes.

