Afinal, há um tipo de gordura que diminui o risco de AVC

Um estudo preliminar da Harvard School of Public Health, nos Estados Unidos, sugere que a gordura animal aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC), enquanto a de origem vegetal é responsável pelo efeito oposto.

As descobertas revelam que o tipo de gordura é mais importante do que propriamente a quantidade ingerida. Para chegar a essa conclusão, os autores do estudo cruzaram dados com 27 anos de 117.136 pessoas.

Durante a investigação, 6.189 participantes sofreram derrames, 2.967 dos quais isquémicos e 814 hemorrágicos. Os participantes com o consumo mais alto de gordura animal apresentaram 16% mais probabilidades de sofrer um derrame. Já aqueles que consumiram mais gordura vegetal demonstram 12% menos hipóteses de sofrer um derrame.

"Se todos puderem fazer pequenas mudanças, tais como reduzir o consumo de carne vermelha e processada, os benefícios para a saúde pública serão enormes", disse o principal autor do estudo, Fenglei Wang. " Ninguém precisa de olhar para estes dados e tornar-se vegetariano se não for essa a sua vontade, mas substituir uma refeição de carne vermelha por uma opção vegetariana uma vez por semana vai ser bom para a saúde cardiovascular."

A assimetria súbita da face, a perda súbita de força num braço ou numa perna, fala estranha ou incompreensível, a perda súbita de visão em um ou ambos os olhos ou visão dupla, e dor de cabeça súbita e muito intensa são alguns dos sintomas mais comuns.