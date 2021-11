Leite, gin e três produtos caseiros que pode usar para limpar a casa

Sabia que é possível limpar a casa sem usar os produtos tradicionais de limpeza? Ponha fim à sujidade sem recorrer a químicos e sem ter de gastar muito com ingredientes simples e naturais, ideais para cada superfície.

De acordo com o Ekonomista, usar produtos caseiros é mais sustentável, ajuda a aliviar as contas no final do mês e são uma excelente alternativa para limpar a sua habitação.

A plataforma especialista em soluções para a casa, refere que há truques caseiros que podem ajudar a remover manchas mais teimosas e a manter um correto funcionamento de diversos artigos.

Se precisar de remover manchas de tinta, saiba que tem a solução dentro de casa, mais especificamente, dentro do frigorífico. O leite é uma solução poderosa capaz de incorporar os elementos gordos da tinta como se fossem os seus e consegue alterar a estrutura das manchas. Basta cobrir a tinta com um pouco de leite morno e deixar actuar. De seguida, lave a roupa normalmente.

Gin

Talvez não queira desperdiçar esta bebida para limpar a casa, mas saiba que para limpar vidros não há melhor. Igualmente indicado para limpar as lentes de óculos, basta embeber um pano com um pouco da bebida e passar suavemente pelos vidros, até os ver a brilhar. O gin remove ainda sujidades e manchas de gordura, saliente-se.

Sal para remover nódoas de sangue

A verdade é que remover nódoas de sangue poderá ser uma missão impossível. Contudo, o sal torna esta tarefa possível. No entanto, terá de agir com a máxima brevidade. Basta que coloque a peça em água, de molho, com uma boa quantidade de sal e deixe actuar durante 1 hora. De seguida, lave-a normalmente.

Limão na limpeza de metais

Sabia que o ácido cítrico do limão neutraliza o óxido metálico? Assim, no caso de querer limpar metais, basta cortar um limão ao meio e passá-lo directamente na área que pretende limpar. Deixe actuar durante 30 minutos e lave a área normalmente com um pano.

Óleo de coco: O limpa móveis

O óleo de coco é uma boa opção não só confeccionar receitas, como também para remover manchas, hidratar e abrilhantar a madeira dos móveis. Basta misturar umas gotas deste produto com um pouco de água e colocá-lo dentro de um borrifador. Depois, é só utilizar.