‘Praia Food Fest’ começa na segunda-feira

A cidade da Praia vai acolher nos dias 22 a 27 do mês, a primeira edição do festival de gastronomia “Praia Food Fest”, com a participação de 22 restaurantes da ilha de Santiago. O acesso ao evento vai ser feito através de uma pulseira electrónica que servirá, igualmente, para pagamento do consumo, informa António Pedro Adão um dos organizadores do evento.

“A outra diferenciação do festival é a parceria que fizemos com a empresa de tecnologias Best ID, que possibilitou trazer uma pulseira que vai representar uma espécie de cartão visa pré-pago. A aquisição da pulseira será logo na entrada por apenas 200 escudos, e em seguida as pessoas podem carregar a pulseira com o valor que desejarem que será feito mediante cartão vinti4 ou através do dinheiro”, explica.

Segundo este responsável do Praia Food Fest a pulseira trará mais segurança às pessoas que visitem o espaço do evento, uma vez que não há a necessidade de usar dinheiro. A pulseira pode ser recarregada e funcionar durante a semana do festival.

António Adão realçou que o Praia Food Fest vai ser uma ‘aquecimento’ do festival “Sal a Gosto” a ter lugar na ilha do Sal de 13 de Agosto a 7 de Setembro de 2022.

O organizador, explicou que no festival “Praia Food Fest” vão ser apresentadas as principais especialidades da gastronomia de Cabo Verde em formato bafa, acompanhadas de uma bebida, em que os representantes podem optar por vender e promover todos os produtos de forma que estão habituados ou por preço mais baixos.

O evento vai ter lugar no Memorial Amílcar Cabral, com amostra da gastronomia, concertos musicais todas as noites das 18h as 24h, carrosséis e insufláveis.

António Adão disse que vai haver mais eventos do tipo em outras ilhas, tais como: São Vicente, Fogo e na Boavista, com o objectivo de fazer apresentações gastronómicas no mercado regional e nacional, que vão mostrar a verdadeira dimensão do que é o festival “Sal a Gosto”.

“Outro objectivo é levar os restaurantes a fazer parte de uma espécie de mostruário da gastronomia nacional em prol da recuperação das receitas cabo-verdianas mais antigas e ao mesmo tempo mostrar aos turistas que vêm em busca de sol e praia que Cabo Verde é muito mais do que isso e tem uma gastronomia rica”, acrescentou.

No que se refere ao “Praia Food Fest” o organizador espera que as pessoas experimentem e percebam o que é um festival gastronómico e tenham a oportunidade de fazer algo diferente como “jantar fora”.

António Adão explicou que a ideia de fazer o festival “Sal a Gosto” surgiu através da Associação de Chefs de Cabo Verde.

O Festival “Sal a Gosto” é fruto de um protocolo estabelecido pelos organizadores do evento com a Câmara Municipal do Sal e governo.