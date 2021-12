Beber um copo de água às refeições emagrece e melhora a saúde mental

A desidratação pode ter consequências prejudiciais na cognição, humor e performance física.

De acordo com um artigo publicado pela BBC News, o hábito de beber um copo de água às refeições pode ajudar a emagrecer e é extremamente benéfico para o óptimo funcionamento do cérebro.

O corpo humano é composto 60% por água e o cérebro é 90% água. Ou seja, o consumo de água promove a hidratação da pele, permite digerir os alimentos e que os rins eliminem as toxinas presentes no organismo.

"Basicamente, precisamos de água para realizar uma série de processos no nosso corpo. E como estamos constantemente a perder fluidos por meio da respiração, do suor e da urina, necessitamos de repor isso com a água que obtemos a partir de bebidas e outros alimentos", conta à BBC News Stuart Galloway, professor de fisiologia do exercício da Universidade de Stirling, na Escócia.