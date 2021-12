Barreirense Futebol Clube homenageia João António da Cruz Silva com várias actividades

​O Barreirense Futebol Clube (BFC) na ilha do Maio realiza, até 19 deste mês, várias actividades em homenagem ao seu fundador e sócio número 1, João António da Cruz Silva.

Para esta homenagem serão realizadas actividades desportivas, culturais e recreativas com destaque para a inauguração do restaurante “Lagoa”, na sede do BFC, financiado pela União Europeia.

Feira Cultura, Festival de Rabecada e de Batuco, Exposição de Fotografia, Espectáculo Teatral, Torneio de Futsal Feminino e Baile Popular “Lembra Tempo” são algumas das actividades que serão realizadas para homenagear João António da Cruz Silva.

Com esta homenagem, o Barreirense Futebol Clube quer imortalizar o número 1 da sua instituição e valorizar a sua história.