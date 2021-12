Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe exposições

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia acolhe durante este mês de Dezembro, exposições de vários artigos de artistas nacionais. Estarão patentes artigos como candeeiros, acessórios para cabelo, bijuteria e materiais reciclados.

A exposição de candeeiros produzidos por Andreia Sanches arrancou esta segunda-feira, 13, e vai até 24 deste mês. No mesmo dia arrancou a exposição de produtos de auto cuidado feminino, para cabelo e pele.

Segundo uma publicação na página de Facebook do Palácio da Cultura Ildo Lobo, nesta exposição de produtos de auto cuidado feminino podem-se encontrar acessórios para cabelo feitos a base de cetim, produtos que foram feitos de forma artesanal pela artesã Jandira Isabel.

Na quinta-feira, a Galeria Intelectual no Palácio da Cultura recebe a exposição/instalação fotográfica intitulada “Pé na Txada” do fotógrafo Vadu Rodrigues. A exposição/instalação estará aberta ao público de 16 de Dezembro a 16 de Janeiro.

Na sexta-feira, 17, o Hall de entrada do Palácio da Cultura recebe a exposição de Bijuteria da CriatividArtes da artesã Âmbara da Rosa. Ainda na sexta-feira, será inaugurada a exposição “Arte Criativa”, da artesã Sónia Lopes.

Já no sábado, 18, acontece a exposição da marca “Siza Karapati” da artesã Mizé Varela. Esta exposição pode ser visitada até o dia 30 deste mês.

Além dessas exposições, decorre desde do dia 6 deste mês, no Pátio Tchon di Morgado, a exposição Artes e Reciclagem da Associação Vindos do Mar de Achada Grande Frente. Esta exposição vai até o dia 22 deste mês.