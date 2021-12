Como cuidar da saúde oral dos mais pequenos nesta época natalícia

O mês de Dezembro começou, o que significa que já estamos em contagem decrescente para o Natal. Uma época em que a bondade é privilegiada, mas é também um mês repleto de muitos excessos, nomeadamente no que diz respeito à alimentação. Entre os mais pequenos, o açúcar é constante e, por isso, este é o momento adequado para reforçar os cuidados com a saúde oral.

Gerir o Calendário do Advento

Uma das coisas sempre presentes são os calendários do advento! Por isso, aconselhamos todos os pais a dar o chocolate de cada dia após o almoço e nunca à noite.

Lavar os dentes

Como vamos estar em período de férias e, por consequência, as crianças estão mais tempo em casa, aconselhamos a lavar os dentes 3 vezes ao dia, com pasta de dentes de preferência com flúor.

Usar fio dentário

Se ainda não sabem como utilizar o fio dental, esta é a altura ideal para aprenderem. E assim utilizá-lo todos os dias à noite antes da escovagem noturna.

Cuidado com os doces ao longo do dia

Apesar das tentações serem muitas, é importante tentar evitar “petiscar” ao longo do dia os doces desta época festiva.

Consulta no dentista

Finalmente, aproveite estas férias para marcar consulta com o dentista e assim garantir que o mês de Dezembro não deixou nenhuma mazela.

Apesar de a dentição ainda estar em desenvolvimento, é importante que a saúde oral das crianças seja acompanhada desde cedo, para que em idade mais velha não surja algum tipo de problema.

A frequência das consultas ao dentista variam de criança para criança, mas uma consulta de rotina deve acontecer de 3 em 3 meses, de 4 em 4 ou de 6 em 6 meses.