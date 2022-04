Dormência e outros sintomas que podem indicar deficiência de vitamina E

A vitamina E é imprescindível para o bom funcionamento do organismo. Com propriedades antioxidantes, ajuda a proteger as células dos danos provocados pelos radicais livres, tem benefícios para Sistema imunológico enfraquecido e colabora para evitar a arteriosclerose, uma doença das artérias elásticas, de grande e médio calibre, e das artérias musculares que se caracteriza pela presença de lesões com aspecto de placas.

As principais fontes desta vitamina são a noz, amêndoa, sementes, óleos vegetais, vegetais verdes, cereais, kiwi, abacate, ovo e leite. Quando os níveis de vitamina E estão abaixo dos adequados, o corpo ressente-se e dá sinais. Segundo o portal Metrópoles, estes são os mais comuns: 1- Fraqueza; 2- Problemas de coordenação; 3- Dormência e formigamento; 4- Sistema imunitário enfraquecido; 5- Visão 'embaçada'.

