3 Dicas para prevenir pelos encravados

Fazer a depilação com lâmina pode causar alterações nos folículos capilares, entupindo-os e fazendo com que os pelos cresçam para dentro. Isto pode fazer com que surjam pelos encravados e originar uma inflamação, com a aparência de uma borbulha com pus, que causa comichão e irritação na pele.

Por outro lado, a depilação permanente evita pelos encravados, pois actua diretamente na raiz do pelo, eliminando-a na totalidade. A pensar nisso, a DepilConcept reuniu três dicas para complementar os tratamentos feitos: 1- Exfolie a pele semanalmente Utilizar exfoliante uma vez por semana é importante para eliminar as células mortas, dando a liberdade necessária para que os pelos cresçam livremente. 2- Evite a utilização de roupa justa e grossa Deve evitar o contacto directo com tecidos grossos e sintéticos em zonas com tendência para formação de pelos encravados, para não dificultar a transpiração. O algodão é uma ótima opção. 3- Regenere a pele Proteger a pele com fórmulas antibacterianas também evita a inflamação dos poros e a formação de pelos encravados.

