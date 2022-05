Sinais de que as redes sociais podem estar a impactar a sua saúde mental

Desde Abril de 2022, 4,65 mil milhões de pessoas em todo o mundo estão nas redes sociais, com uma média de utilização diária de quase 2,5 horas.

Estas aplicações às quais dedicamos horas do nosso dia foram concebidas para serem viciantes. A sua utilização liberta dopamina e sentimo-nos bem à medida que recebemos gostos ou reações dos outros.

No entanto, a relação entre as redes sociais e a saúde mental pode tornar-se azeda quando a sua auto-estima e validação estão ligadas à aprovação que recebe online.

Segundo a plataforma CNET, de acordo com um estudo de 2018, 70% das pessoas relataram ter feito scroll nas redes sociais na cama antes de adormecerem e 15% passaram uma hora ou mais por uma noite ao telefone. Para a maioria das pessoas, isto é comum; verificar o nível de bateria antes de adormecer faz parte da sua rotina noturna.

Mas e se não devesse fazer? O mesmo estudo concluiu que as pessoas que verificam as redes sociais na cama são mais susceptíveis de sofrer de insónias. A utilização das redes sociais na cama pode atrasar a sua hora de dormir e fazer com que durma menos, e o que se consegue não é um sono de qualidade.

Outra parte importante é a luz azul que o seu telefone emite, que interfere com o seu ritmo circadiano. No entanto, outro factor é que as redes sociais estimulam o seu corpo e mente. Assim, é melhor pôr o seu telefone de lado se quiser dormir melhor.

A dependência das redes sociais pode aproximar-se sorrateiramente de si, e os efeitos negativos também. Tenha estes sinais de aviso em mente para ajudar a determinar se precisa de examinar como as redes sociais influenciam a sua saúde mental.