Alimentos que nunca deve pôr no frigorífico

Desengane-se se pensa que guardar alimentos no frigorífico conserva-os por mais tempo. Nem sempre essa é a escolha mais acertada. Embora o calor possa prejudicar um ingrediente, o frio também o faz.

No Dia Mundial da Segurança Alimentar, que assinala esta terça-feira, 7 de Junho, o portal Megacurioso indicou cinco alimentos que não deve guardar no frigorífico. Confira abaixo a lista:

1- Bolo

Os bolos devem ser mantidos em temperatura ambiente, a menos que contenham ingredientes frescos ou que derretam caso não sejam conservados no frio.

2- Café

A mudança de temperatura pode fazer com que o sabor diminua. Além disso, o café pode absorver odores de outros alimentos.

3- Molho de pimenta

O vinagre e o sal que habitualmente fazem parte desta mistura conservam naturalmente o produto.

4- Batata

Ao guardá-las no frigorífico, o amido das batatas transforma-se em açúcar e faz com que estas fiquem adocicadas e com uma textura de ‘areia’. O ideal é armazená-las num local fresco e escuro, mais quente que a geladeira e mais frio que a temperatura ambiente.

5- Mel

O mel não precisa de ser guardado no frigorífico, pois possui bastante ácido e um baixo nível de água, sendo resistente às bactérias.