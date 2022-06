​Medicamento usado contra a diabetes ajuda a reduzir peso, diz estudo

Um estudo feito por investigadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, demonstrou que o tirzepatida pode ser eficaz em pessoas obesas ou com excesso de peso.

O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, contou com 2.539 participantes com excesso de peso e obesidade que não tinham sido diagnosticados diabetes.

O tratamento durou 72 semanas, ou seja, aproximadamente um ano e meio. Os participantes foram divididos em quatro grupos e receberam uma das três doses de tirzepatida, cinco miligramas (mg), 10 mg ou 15 mg, ou um placebo uma vez por semana.

Foram também submetidos a uma dieta e praticaram exercício físico.

De acordo com os cientistas, metade das pessoas que receberam doses de 10 mg e 57% dos que receberam 15 mg perderam 20% ou mais do peso corporal durante o período do estudo. Segundo os investigadores, o fármaco imita hormonas naturais envolvidas na digestão, fazendo com que estes indivíduos.

"Devemos tratar a obesidade como tratamos qualquer doença crônica – com abordagens eficazes e seguras que visam mecanismos de doenças subjacentes – e estes resultados demonstram que a tirzepatida pode estar a fazer exatamente isso", disse a médica e principal autora do estudo, Ania Jastreboff, ao jornal The Guardian.

Por outro lado, apenas 3% dos participantes do grupo placebo conseguiram alcançar o mesmo feito. Além disso, alguns doentes queixaram-se de vómitos e diarreia, principalmente durante o aumento da dose.

A farmacêutica Eli Lilly precisa ainda de obter autorização para que o fármaco entre no mercado. Nos Estados Unidos, já conseguiu que seja usado para o tratamento da diabetes.