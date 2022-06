Horas a que escovamos os dentes podem ser segredo da longevidade

E se a resposta para viver mais tempo estiver nas horas a que escova os dentes? Segundo um estudo, publicado no Journal of Aging, este é um factor "significativo".

Os investigadores associaram os hábitos de saúde oral em 5.611 adultos idosos de 1992 a 2009 e calcularam estimativas de risco em homens e mulheres. Os resultados mostram que escovar os dentes à noite, antes de irmos dormir, é um importante factor de risco, assim como o uso de fio dental na higiene bocal e as visitas regulares ao dentista.

Nunca escovar os dentes à noite e nunca usar fio dentário aumentam em 20-35% e 30% o risco de morte, respectivamente. Não ir ao dentista num período de 12 meses faz com que o risco dispare para 30-50%, em comparação com quem tem o hábito de fazê-lo duas ou mais vezes por ano.

E não é tudo. A mortalidade também aumenta consoante o número de dentes em falta. Os indivíduos com prótese dentária apresentam um risco de morte 30% superior, face a quem tem mais de 20 dentes.

Se dúvidas restassem quanto a estas conclusões, outro estudo publicado na Community Dentistry and Oral Epidemiology sugere que a perda de dentes está relacionada com a esperança de vida. Os dados apurados mostram que quem tem 20 ou mais dentes aos 70 anos apresenta melhores hipóteses de viver durante longos anos.

"Indicadores de saúde oral, tais como as doenças gengivais, têm sido regularmente associados a uma vasta gama de problemas gerais de saúde, tais como doenças cardíacas, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, demência e problemas durante a gravidez. (...) Muitas doenças de saúde oral, como a gengivite, são inteiramente evitáveis e causadas por uma pobre higiene oral", disse Nigel Carter, da British Dental Health Foundation, na altura. "Ao cuidarmos bem dos nossos dentes, não só a nossa boca beneficiará, como as mudanças positivas serão sentidas por todo o corpo."

Quanto à frequência da escovagem, o especialista recomenda que os dentes sejam lavados, pelo menos, duas vezes por dia com uma pasta dentífrica que contenha flúor. Diz também que devemos reduzir a frequência com que consumimos alimentos e bebidas açucaradas e marcar consultas regulares no dentista.