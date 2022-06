Grupo Oásis Atlântico inaugura Tarrafal Alfândega Suites

O Grupo Oásis Atlântico inaugura, no próximo dia 1 de Julho, o Tarrafal Alfândega Suites, empreendimento localizado na Baía do Tarrafal, na Ilha de Santiago.

Num comunicado de imprensa, o Grupo informa que adquiriu o edifício da antiga Alfândega, no Tarrafal, com o objectivo de o transformar num projecto turístico, que permita iniciar um caminho de transformação na cidade do Tarrafal, um dos melhores destinos turísticos de Cabo Verde.

“Preservando os detalhes arquitetónicos da traça original do edifício histórico, este empreendimento situa-se em plena Baía do Tarrafal, em cima da praia, e conta com um total de 20 apartamentos, todos eles com vista mar”, detalha.

O Tarrafal Alfândega Suites dispõe igualmente do Restaurante Malagueta, com terraço vista mar.

Segundo a mesma fonte, o evento de celebração de inauguração a realizar já esta sexta-feira contará com a presença do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e com a presença de diversas entidades institucionais.

De referir que o Grupo Oásis Atlântico tem no seu portfolio um total 8 hotéis em operação, localizados em Cabo Verde, Hotel Belorizonte e Hotel Salinas Sea (Ilha do Sal), Hotel Praiamar (Santiago), Hotel Porto Grande (S.Vicente).