Dores no fundo das costas? Saiba o que as pode estar a causar

As dores no fundo das costas são algo muito comum que afeta mais de seiscentos milhões de pessoas, explica a CNN. Além disto, as dores na lombar estão entre as principais causadoras de incapacidade, em todo o mundo.

Este tipo de dores podem ser o resultado de diferentes factores, no entanto, a maior parte dos casos não está relacionado com problemas de saúde graves, como fraturas ou cancro, explica o meio de comunicação.

Existem causas muito comuns para estas dores e, normalmente, estão relacionadas com o estilo de vida de cada um. Alguns fatores com influência são, por exemplo, a forma como se respira e a má postura.

"Como a caixa torácica está ligada à coluna e o seu principal músculo respiratório, o diafragma, está ligado à coluna lombar, a forma como se respira influencia a posição da coluna, a postura geral e, consequentemente, a dor nas costas", esclarece a CNN.

Excesso de tensão nas ancas também pode provocar estas dores. A região lombar existe para ser mais estável do móvel e, por isso, quando as ancas estão tensas, é provável que se tente compensar com movimentos que podem levar a lesões musculares e discais no fundo das costas.

Sofrer de fraturas vertebrais é raro, mas é algo que pode acontecer devido a um trauma físico significativo provocado por situações como quedas ou acidentes automobilísticos. O mais comum é que incidentes deste género resultem em hérnias e ou lesões musculares que provocam dores.

Dores no fundo das costas não são um sintoma normal do envelhecimento, esclarece a CNN, mas a partir dos 30 anos, "à medida que a densidade óssea e a massa muscular começam a diminuir, o mesmo acontece com a saúde do disco espinhal". Isto faz com que possam surgir problemas na região lombar, especialmente, nas pessoas que não praticam exercício regularmente.

Ter um estilo de vida sedentária também pode causar este tipo de dores, assim como excesso de peso e gravidez. Condições que podem resultar em tensão muscular, compressão de nervos, hérnias de disco ou enfraquecimento de músculos.

E, claro, o stress também é um dos causadores das dores na região lombar, já que a resposta do corpo ao stress, contribui para estes sintomas, cria tensão muscular e aumento da sensibilidade à dor.

Entre as soluções mais eficazes para atenuar estas dores são a prática de meditação e exercícios de respiração. Caso se tratem de dores persistentes e sem justificação aparente é essencial que visite um médico para conseguir o melhor tratamento possível.