Água micelar: Como deve usar? Quais são os benefícios?

Nos últimos anos, a água micelar tornou-se um essencial de beleza para muitas pessoas, que faz parte da rotina diária. A maioria das pessoas usa este produto para remover a maquilhagem, no entanto, pode ter muitas outras funções e benefícios.

A plataforma Patient - especializada em saúde e bem-estar - explica que a água micelar "é composta por micelas (pequenas bolas de moléculas de óleo de limpeza) suspensas em água suave e purificada que remove as impurezas da pele".

A água micelar funciona muito bem quando é utilizado para remover suor, sujidade e óleo da superfície da pele, mas para também limpar os poros e tonificar a pele. O fato de ser tão multifacetado faz com que o produto "revitalize a pele, sem retirar a sua humidade natural, irritar a pele sensível ou causar secura excessiva".

Além disto, não contém álcool e, por isso, não causa irritação, nem inflamação, enquanto hidrata a pele. Outras características importantes na água micelar é que é indicada para todo o tipo de peles, não tem fragrâncias e ajuda a controlar o acne.

Pode ser usada de manhã e/ou à noite e deve ser o primeiro passo da rotina de 'skincare'. Para conseguir melhores resultados deve aplicá-la com algodão e esfregar na cama com movimentos suaves. Já quem a usa para lavar a cara ou como tónico deve aplicá-la entre diferentes passos da rotina de pele e ao longo do dia, especialmente, em dias quentes.

Se a usar para remover a maquilhagem, mesmo a que é à prova de água, insista em locais com mais produto e ceda à tentação de esfregar agressivamente - não tem bom resultado e faz com que puxe a pele.

Também se pode utilizar a água micelar no cabelo, explica a plataforma, porque não lhe tira a humidade natural e é útil para manter o equilíbrio geral do seu cabelo, tornando-o mais brilhante. Aliás, a água micelar é um ingrediente comum em produtos para o cabelo e é benéfico, principalmente, para quem tem cabelo oleoso ou quer mais volume.