Há um teste novo (e mais fácil) para descobrir cancro do colo do útero

O Papanicolau é um dos exames mais temidos por muitas mulheres, no entanto, é o método mais utilizado para diagnosticar cancro do colo no útero. Recentemente, foi desenvolvido um novo autoteste, menos desconfortável e doloroso, que já está a ser utilizado na Austrália - o primeiro país a adoptar esta novidade.

O exame padrão (Papanicolau), utilizado mundialmente, é feito por via vaginal, com recurso a instrumento e serve para o médico recolher uma amostra de tecido do colo do útero que depois é analisado. O teste de HPV procura o vírus do papiloma humano, que pode levar a alterações celulares no colo do útero e causar cancro.

Trata-se de um procedimento que as mulheres devem fazer, anualmente, entre os 25 e os 60 anos, e que pode ser muito invasivo e desconfortável - algumas mulheres até evitam fazê-lo. No entanto, este cancro é, geralmente, um dos mais preveníveis e muitas das mulheres que são diagnosticadas são as que não fazem exames regularmente, explica o The Guardian.

Os autotestes, que estão a ser usados pelas australianas, são muito diferentes. O processo começa com uma explicação, vinda do médico, sobre como recolher a amostra via vaginal com um apenas com um cotonete. Depois de perceberem como se faz as mulheres vão para um espaço do consultório mais privado e recolhem a sua própria amostra sem recorrer à ajuda do médico.

Já foram publicados estudos que confirmam a eficácia deste novo método.

Para já o teste está disponível, desde o início do mês, para mulheres que nunca fizeram um exame deste género ou que já não fazem há algum tempo. Em determinadas situações este auto teste pode não ser suficiente para diagnosticar uma paciente.

“É um passo positivo porque ajuda os nossos pacientes a escolher como querem fazer o rastreio do cancro do colo do útero, o que pode ser uma experiência desafiadora e desconfortável para muitas pessoas”, disse Karen Price, presidente da Royal Australian College, ao meio de comunicação.