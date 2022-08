Quatro hábitos simples que ajudam a evitar AVC

Ninguém está livre de risco. O acidente vascular cerebral (AVC) é uma emergência médica e a rapidez da actuação pode fazer toda a diferença, determinar a severidade dos danos e o grau de sucesso do tratamento. Contudo, existem hábitos que pode - e deve - adoptar para reduzi-lo.

Em entrevista ao jornal Metrópoles, o médico Daniel Abud, coordenador do serviço de neurorradiologia intervencionista do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, no Brasil, aponta alguns deles. Ei-los:

1- Parar de fumar

O fumo do cigarro contém nicotina e monóxido de carbono, que causam danos no sistema circulatório e contribuem para aumentar o risco de AVC.

2- Controlar a pressão arterial

A hipertensão arterial ocorre quando há um aumento da pressão nas artérias, o que faz com que o coração tenha de se esforçar mais para fazer com que o sangue circule pelos vasos sanguíneos. Além de ser uma condição preocupante por si só, o seu aparecimento pode também estar associado a outros problemas de saúde ainda mais graves que podem até provocar a morte.

Categorias:

Risco baixo: 120/80 mm Hg

Risco médio: 121-139/80 - 89 mm Hg

Risco elevado: 140+/90 mm Hg

"Existem algumas excepções a estas categorias: por exemplo, para as pessoas com diabetes consideram-se valores para risco elevado quando a pressão arterial é superior a 130/80", pode ler-se no portal da CUF. Para quem tem mais de 80 anos de idade, "a pressão sanguínea sistólica [mede a força com que o coração contrai e 'expulsa' o sangue do seu interior] deve ser, de um modo geral, inferior a 150".

3- Controlar o peso

O excesso de peso está diretamente relacionado com o risco de desenvolver doenças no sistema circulatório.

4- Manter uma alimentação saudável

Dietas ricas em gordura saturada e gordura trans aumentam os níveis de colesterol, uma gordura que o nosso organismo produz, essencial para o desempenho de funções vitais, e que circula no sangue.

Existem dois tipos: o HDL (o 'bom') e o LDL (o 'mau'). O 'bom' colesterol é responsável pela eliminação de colesterol em excesso do sangue e do que se encontra depositado nas artérias, transportando de volta para o fígado, onde é eliminado. Já o 'mau' colesterol transporta o colesterol do fígado para os tecidos onde este poderá ser utilizado. O problema? Muitas vezes não se dá por ele até acontecer o pior.

Os valores recomendados para o colesterol no sangue são:

Colesterol total - < 190 mg/dl;

Colesterol LDL - <115mg/dl;

Colesterol HDL - >40 mg/dl no homem e >45 mg/dl na mulher