Pestanas postiças. Os cuidados que deve ter depois de as usar

São fáceis de pôr, estão à venda por todo o lado e nem precisa de ir a uma clínica ou gabinete de estética. As pestanas postiças acabam por ser uma alternativa quando quer ter outro olhar. Em festas, ou durante o dia a dia, o importante é saber usá-las para evitar infecções.

Um pouco de água morna na parte que cola é suficiente para as retirar. Noutros casos, um pouco de desmaquilhante também resolve. Importa depois lavar bem a zona em que foi feito o contacto para evitar algum tipo de infecção nos olhos.

Se usa as mesmas pestanas mais do que uma vez, é importante desinfectar entre cada utilização. Antes de tocar no olho, lave sempre bem as mãos com sabão e água.

Segundo o portal Greatist, depois de as retirar deve colocá-las numa toalha limpa e aplicar desmaquilhante nesta zona dos olhos. As pestanas postiças podem ser limpas com um pouco de água morna para retirar a cola que ainda possam ter.

O ideal é também não as reutilizar muitas mais vezes. O oftalmologista Ilyse Haberman diz que no máximo o deve fazer entre cinco a oito vezes. Isto, claro, não invalida os cuidados já referidos.