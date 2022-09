XGaleria- a marca que aposta no feltro para produção de decorativos de quarto infantil

O artesanato é um dos poucos trabalhos que, mesmo com o passar do tempo, segue na moda se reinventando e trazendo diversas novidades. Um exemplo, é a marca XGaleria, a marca que aposta em peças de feltro para a decoração do quarto dos pequenos.

Ailine Xavier, a artesã por detrás da XGaleria, começou por produzir bijuterias que vendia nas feiras de artesanato, durante as épocas festivas. Foi numa dessas feiras que conheceu uma brasileira que lhe ensinou como trabalhar com o feltro. Segundo conta ao Expresso das Ilhas, ao constatar que a maioria dos artesãos locais trabalham com a bijuterias, decidiu trilhar um novo caminho: apostar em peças decorativas para quartos de bebés e crianças. Assim, a jovem formada em bio diagnóstico, começou a produzir quadros, almofadas, guirlandas e lembracinhas, à base de feltros, linhas, tecidos, cordas de cisel e fitas. "Normalmente, as pessoas escolhem um tema e pedem a peça personalizada. É sempre bom a pessoa personalizar o seu pedido, pedir os detalhes que pretende, mas admito que quando o cliente deposita toda a confiança em mim, acabo por fazer o produto mais elaborado porque gosto muito que cada produção seja única", admite.

