Fazer exercícios com pesos pode diminuir o risco de morte precoce

Fazer exercício, com pesos, é uma óptima forma de tonificar o corpo, mas não só. Segundo um novo estudo, esta actividade pode reduzir, quase em metade, o risco de morte precoce, em adultos mais velhos.

Para conseguir chegar a esta conclusão, a equipa de investigadores analisou quase 100 mil pessoas, com mais de 50 anos, nos Estados Unidos, durante uma década.

Os resultados, publicados na revista científica British Journal of Sports Medicine, revelam que levantar pesos, reduz o risco de morte, entre 9% a 22%, dependendo do nível de actividade. Isto significa que, por exemplo, fazer uma ou duas sessões, por semana, diminui este risco em 14%.

Além disto, os investigadores perceberam que fazer um treino que combine exercícios aeróbicos e o levantamento de pesos é ainda mais eficaz, já que assim o risco diminui entre 41% a 47%.

Factores como educação, tabagismo, índice de massa corporal, raça e etnia não alteraram as conclusões, no entanto, os diferentes sexos obtiveram resultados diferentes, que foram mais positivos em pessoas do sexo feminino.

Levantar pesos está, segundo os investigadores, associado a um menor risco de morte precoce por todas as causas, incluindo doenças cardiovasculares.