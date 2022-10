Estas bolachas são a prova de que a abóbora não serve só para sopa

Para fazer sopas, a abóbora é sempre um legume escolhido. Já nos doces é muitas vezes deixado de lado. Há quem se aventure numa compota, por exemplo. Se quiser outra alternativa para a sobremesa, tem estas bolachas. A receita é do portal Buns in My Oven. São perfeitas para o outono. Têm ainda um toque a chocolate branco.

Ingredientes: 1/2 chávena de manteiga à temperatura ambiente

3/4 chávena de açúcar mascavado

1 chávena de puré de abóbora

1 ovo

2 colheres de chá de extrato de baunilha

3 chávenas de farinha

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de sal

1 chávena de chocolate branco aos pedaços Modo de preparação:

1- Bata a manteiga e o açúcar até ficar com uma textura cremosa. Adicione a abóbora, o ovo e a baunilha. Junte a farinha, o bicarbonato e o sal. Por fim, o chocolate. Misture bem.

2- Use uma colher para fazer bolas de massa. Coloque-as numa travessa forrada a papel vegetal com dois centímetros de distância. Leve ao frigorífico durante 30 minutos.

3- Ligue o forno nos 200ºC e coza as bolachas por 15 minutos. Deixe arrefecer e estão prontas a comer.

