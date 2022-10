Dicas para dormir bem quando tem o nariz entupido

Não deixe que a gripe lhe tire horas de sono.

Com as gripes vêm, com toda a certeza, muitos espirros e, claro, narizes entupidos. Como pode ser muito complicado dormir, quando mal se consegue respirar, o Metro pediu alguns conselhos a especialistas.

Ao jornal, os especialistas da Boots, cadeia de farmácias britânica, explicam que muitas pessoas pensam que este problema, é causado pela acumulação de "muito muco nasal espesso, no entanto, embora isso seja um fator, a principal causa de um nariz entupido é, geralmente, inflamação e inchaço dos tecidos que revestem o interior do nariz".

Algo que pode piorar, significativamente, durante a noite, quando se está deitado já que existe "um aumento do fluxo sanguíneo para toda a parte superior do corpo, incluindo o nariz".

Então, para o ajudar a dormir, pelo menos, oito horas, quando está engripado, partilharam alguns conselhos e truques muito úteis.

"Respirar o vapor de um banho quente ou de uma tigela de água quente pode ser útil", dizem os especialistas, já que o vai ajudar a manter as passagens nasais húmidas e soltar muco.

Criar um vaporizador facial, em casa, é muito simples só precisa de encher, até metade, uma tigela grande, com água a ferver. Depois deixe arrefecer, ligeiramente, e adicione menta ou eucalipto. A seguir, segure o rosto sobre a tigela, colocando uma toalha sobre a cabeça, para não deixar o vapor escapar, descreve o jornal.

Procurar tratamento na farmácia é sempre boa ideia. "Gotas salinas ou sprays nasais também podem ajudar a soltar e limpar o muco." Além disto, na farmácia, também encontra outras opções, só precisa de pedir ajuda.

Os especialistas afirmam que para dormir, como deve ser, é essencial que mantenha a cabeça, ligeiramente erguida, apoiada numa almofada, por exemplo. Assim vai "deixar a gravidade fazer o seu trabalho".

Fazer isto, vai ajudá-lo a limpar as passagens nasais e reduzir a pressão nos seios da face. No entanto, não coloque a cabeça muito alta, pode acabar a noite com dores no pescoço.