Cidade da Praia acolhe primeira edição do Festival de Churrasco

A Cidade da Praia acolhe, nos dias 29 e 30 de Outubro, a primeira edição do Festival de Churrasco, realizada pela empresa Tronku visando a promoção da economia solidária e valorização humanitária, bem com a emancipação da classe “subalterna”.

Estas informações foram avançadas hoje à Inforpress por um dos proprietários do Bar e Restaurante Tronku, Alexandrino Lopes, adiantando que o evento, a ter lugar no largo de Kebra Canela, contará com “diversas” atrações.

“Festival de churrasco a ser, pela primeira, realizado em Cabo Verde, é uma iniciativa do restaurante Tronku, cujo objectivo é promover algo diferente na capital, valorizar a essência da capital, sobretudo a praia de Kebra Canela”, sublinhou.

Apontou ainda que o evento vai ao encontro daquilo que é o conceito do Tronku, a emancipação da classe “subalterna”, promoção da economia solidária e valorização da humanidade.

“Pensamos este projecto, também, juntamente com a câmara municipal e definimos sempre uma proposta voltada para a valorização humanitária, promover inclusão, não excluir ninguém, até porque o preço para dimensão do festival é muito barato, a entrada é 350 escudos”, disse.

A organização do evento assegurou ainda, segundo Alexandrino Lopes, por questões de género, que das 12 churrasqueiras, 40% vão para as mulheres e 30 % para aquilo que se denomina de “economia solidaria”.

“À volta do Tronku tem as vendedeiras que vendem nos arredores. Então, disponibilizamos uma barraca para poderem marcar presença também neste evento, portanto conseguimos atingir este objectivo”, concretizou.

Durante sábado e domingo próximos, das 10:00 às 00:00., o largo de Kebra Canela vai ser palco de várias atracções, nomeadamente musicais e sobretudo de restauração.

Presentes estarão 12 restaurantes da Cidade da Praia e São Lourenço dos Órgãos para apresentar “diversidades a nível de churrascos”.

“Vai ter de tudo, o primeiro é fazer as pessoas entenderem que churrasco é o acto de grelhar, pelo que tudo vai ser grelhado, milho, carne, peixe, marisco. O evento é inclusivo e os restaurantes vão trazer novidades, sendo que é um festival e as pessoas querem encontrar pratos que não comem todos dias”, enfatizou Alexandrino Lopes.

No que tange a atuações de artistas, avançou que o evento contará com shows do grupo musical Bulimundo, e da ilha de São Vicente apresentarão os músicos Djony do Cavaco e Constantino, e a rainha de bateria do Carnaval Brodjinha.

Conforme realçou, as expectativas para esta primeira edição são “muito boas”, perspectivando que possa vir a rentabilizar de modo a ter capacidade de custear as despesas próprias para a sua concretização, uma vez que, salientou, não tiveram nenhum apoio a nível financeiro.

O público praiense, garantiu aquele responsável, já está a responder positivamente ao evento e neste momento a equipa está no terreno a preparar-se para o arranque do evento.