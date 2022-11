Conheça os ingredientes que os champôs precisam de ter para um cabelo forte

No meio de tantos ingredientes que fazem parte da composição dos champôs, existem alguns de tem de encontrar no rótulo, isto se quiser ter o cabelo forte.

O portal She Finds falou com a dermatologista Anju Methil para perceber o tipo de produto que deve comprar. Começa por falar da biotina, que também é conhecida por vitamina B7 ou H.

“Ajuda a promover o crescimento saudável do cabelo, melhora a condição do couro cabeludo e dos fios de cabelo”, revela a dermatologista. Explica também que dá também mais volume ao cabelo

Outro dos componentes que deve encontrar na embalagem de champô é o extrato de saw palmetto. “Ajuda a nutrir e fortalecer os folículos capilares. Faz com os fios cresçam mais grossos e saudáveis. Ajuda a preservar os óleos naturais do couro cabeludo e evitar a irritação.”

A combinação destes dois ingredientes é também fundamental. “Promovem a circulação sanguínea e reduz a inflamação, o que ajuda a estimular o crescimento saudável do cabelo”, continua Anju Methil.

Por fim, há outro ingrediente que as embalagens devem ter: queratina. “Ajuda contra a queda de cabelo ao engrossar os cabelos e dando-lhes mais corpo e brilho. Faz com que fiquem menos finos e evita que se partam com facilidade.”