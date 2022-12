Abertas votações para Stephany Amado ser uma das 15 finalistas da Miss Internacional no Japão

​A modelo Stephany Amado já se encontra no Japão para representar Cabo Verde no concurso Miss Internacional, que acontece no dia 13 de Dezembro, e cujas votações para eleger o top 15 já estão abertas.

Segundo um comunicado de imprensa, a modelo cabo-verdiana já se encontra naquele país asiático para o concurso internacional, representando as cores da bandeira de Cabo Verde ao mais alto nível, entre candidatas de 70 países.

“Mas, para isso, precisa do seu voto, do voto de todos os cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora”, lembrou a mesma fonte que anunciou que as votações para eleger o top 15 do concurso já estão abertas.

Para votar, basta baixar o aplicativo “Miss Internacional” e votar na candidata de Cabo Verde.

Pela primeira vez na história do concurso, Cabo Verde tem uma representante e “pode ir longe” se conseguir os votos necessários para ficar entre o top 15 finalista.

Para a modelo, Stephany Amado que vai representar Cabo Verde, entre candidatas de 70 países, é um “orgulho” muito grande representar o país.

Antes de partir para o Japão, fez uma preparação de 10 dias nas Filipinas.

Em declarações à Inforpress, a partir do Japão, a modelo, natural da Cidade da Praia, mas residente nos Estados Unidos, disse que o País tem “muitas chances” de ir longe neste concurso de beleza e fez um pequeno relatório daquilo que tem sido o seu treinamento para o concurso de beleza em que Cabo Verde, pela primeira vez, tem uma representante.

Stephany Amado conquistou a coroa Miss Cabo Verde Internacional 2022 no dia 04 de Setembro e tornou-se a primeira representante do arquipélago no Miss Internacional que acontece todos os anos no Japão.