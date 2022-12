​Bebida com quatro ingredientes que pode acabar com a prisão de ventre

Existem várias formas de acabar com problemas como prisão de ventre, no entanto, as melhores soluções são as naturais. A EatingWell, revista de saúde e nutrição criou uma bebida, que com apenas um copo auxilia na digestão e estimula o intestino.

A prisão de ventre, também chamada de intestino preso, pode ser caracterizada pela ausência ou diminuição da frequência de evacuações durante a semana, o que pode favorecer o aparecimento de alguns sintomas como inchaço e desconforto abdominal, fezes mais duras e ressecadas, mau humor e irritabilidade frequentes e necessidade de fazer muito esforço para evacuar. Se estiver com problemas no intestino experimente esta bebida, uma combinação de ingredientes naturais para facilitar a sua vida. Ingredientes: 1 colher de sopa de sementes de chia 1 colher de chá de sumo de limão pitada de pimenta vermelha moída 1 chávena de água. Modo de preparação: Junte as sementes de chia, sumo de limão e pimenta vermelha numa caneca ou copo. Adicione água. Mexa, durante 30 segundos ou mais, até que as sementes de chia fiquem suspensas na água. Depois é só servir.

