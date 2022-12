Las Mamacitas e a “pasión” pela comida salvadorenha

A “pasión” pela culinária de El Salvador deu o tempero e daí nasceu a 'bodega' Las Mamacitas, que se estreia no festival gastronómico Praia Food Fest, a decorrer até dia 11. Do cardápio fazem parte pupusas, arepas, enchiladas e sobremesas típicas daquele país latino.

Celina Ayala é salvadorenha e reside há vários anos em Cabo Verde. Dentista de profissão, nos convívios com os amigos, trazia para a mesa da festa os pratos típicos do seu país. A vontade de mostrar a comida do seu país moviam-na, os elogios recebidos incentivaram-na e a “pasión” pela culinária foi crescendo.

Assim, a ideia de criar uma “bodega” que lhe permitisse mostrar a comida de El Salvador, quase desconhecida em Cabo Verde, ao público, foi também ganhando forma. Queria também sair da sua área de conforto – a sua área profissional – e experimentar paralelamente algo novo.

Existia a ideia, havia a vontade, mas por um conjunto de motivos o projecto foi sendo adiado.

Entretanto, surgiu o Praia Food Fest, e com ele uma oportunidade para avançar.

“Acho que é o melhor lugar para ser apresentado, é por isso que estamos agora a lançar esse produto”.

A Celina Ayala juntou-se a sua amiga Carla Lopes, mamacita cabo-verdiana, e as duas sócias criaram então Las Mamacitas, que vão agora mostrar ao público praiense.

Cárdapio das Mamacitas

O projecto já estava delineado, faltava o nome. Foi-lhes sugerido Las Mamacitas e acharam perfeito. Não só como celebração da amizade das duas – e também com grupo de outras amigas, de várias nacionalidades, que se junta nesses convívios onde há comida salvadorenha – como também um nome chamativo para uma 'bodega' de comida latina.

A palavra, como se sabe, tem duplo sentido. Significa mãe, mas também, de uma forma mais atrevida, uma mulher atractiva.

Quanto ao cardápio: vai haver pupusas, arepas e enchiladas, nos salgados, e chocobanana, chocomazana e mazana del amor, de sobremesa.

Os salgados têm por base uma massa de farinha de milho, queijo (no caso da pupusas e arepas), recheios variados. Levam também um molho de tomate à maneira salvadorenha, bem como uma tradicional salada de repolho fermentado.

A chocobanana é banana congelada mergulhada em chocolate e a chocomazana é maça crua mergulhada também em chocolate. “Para quem gosta de chocolate é uma delicia”, garantem Las Mamacitas.

Um dos grandes desafios com que Las Mamacitas se deparam é com a falta de produtos específicos usados na comida salvadorenha, que não se encontram no mercado nacional.

A base da comida salvadorenha, explica Celina Ayala é o milho e um dos elementos básicos para todos os pratos no menu é a farinha de milho pré-cozida que neste momento têm de mandar vir de fora.

Quanto aos outros elementos da confecção, é possível encontra-los em (quase) qualquer parte do mundo, conta Celina Ayala.

Futuro

As duas sócias trabalham em outras áreas. Celina é, como referido, dentista e Carla, trabalha na área da gestão, e ambas continuarão a manter essas ocupações. Contudo, pretende-se que Las Mamacitas seja um projecto para continuar.

A ideia é levar Las Mamacitas ao Food Fest do Sal, que se realizará no início de 2023 e depois abrir um espaço take away para venda da comida salvadorenha.

O Praia Food Fest é, pois, só o início de Las Mamacitas…O festival está a decorrer desde esta terça-feira, 6, e até domingo, dia 11, no Memorial Amílcar Cabral, na Praia. De acordo com a organização conta com a participação de 23 restaurantes e Show-cookings pelas mãos de reputados Chefes, além de um leque variados de eventos. No cartaz constam ainda actuações de djs e vários músicos, com destaque Hilar com a Banda Cartel, esta quinta-feira, Grace Évora, na sexta-feira, e Zeca de Nha Reinalda, no sábado.